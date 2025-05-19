Что сулит роса на Иову-Горошника: приметы и советы на 19 мая

19 мая по народному календарю — Иов-Горошник, день, когда особую силу приобретает роса. «ФедералПресс» рассказывает, почему в этот день нельзя принимать важные решения и ссориться, а также как сковорода может помочь определить, будет ли в доме достаток.
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