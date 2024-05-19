В Steam можно бесплатно скачать хоррор в духе Poppy Playtime и FNAF с рейтингом 95% В серв...

В Steam можно бесплатно скачать хоррор в духе Poppy Playtime и FNAF с рейтингом 95%В сервисе Valve вышел бесплатный экшен-хоррор про заброшенный парк развлечений Indigo Park: Chapter 1, который за сутки получил более тысячи положительных отзывов.
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