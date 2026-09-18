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Журнал «Профиль»

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Аджика из печеных перцев и томатов: грузинская закуска, которую захочется есть ложками

Аджика из печеных перцев и томатов: грузинская закуска, которую захочется есть ложками

Такая аджика получается густой, ароматной и довольно острой. Сначала сладкий перец и томаты запекаются в духовке – благодаря этому овощи теряют лишнюю влагу и приобретают более насыщенный вкус.

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