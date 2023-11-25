Ленинский район Челябинска в понедельник на весь день останется без воды

В Ленинском районе Челябинска временно отключат водоснабжение. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с устранением повреждения на водоводе в понедельник, 27 ноября, с 9:00 до 22:00 будет отключено водоснабжение в жилых и административных зданиях в части Ленинского района.