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Военные новости ★ спецоперация

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Литва готова отправить военных на Украину, но в коалиции с Францией

Литва готова отправить военных на Украину, но в коалиции с Францией Литва готова отправить военных на Украину, но в коалиции с ФранциейЛитва готова к отправке своих военных на Украину, но только в составе коалиции, которую могла бы возглавить Франция.

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Комментарии
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Liudmila Kosteley
Что-то они все Францию призывают. Вот и Грузия туда же.   СССР-Россия 20 мая, 22:49 Политика Зурабишвили призвала Макрона приехать в Грузию и «избавить страну от советского ига»
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18 час.
Liudmila Kosteley
Ни как СОЮЗ готовят, во главе с Францией.
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18 час.
Liudmila Kosteley
А вот им-то (Грузии и Прибалтике) лучше всех жилось в СССР.
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18 час.

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