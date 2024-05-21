Литва готова отправить военных на Украину, но в коалиции с Францией Литва готова отправить военных на Украину, но в коалиции с ФранциейЛитва готова к отправке своих военных на Украину, но только в составе коалиции, которую могла бы возглавить Франция.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Liudmila Kosteley
Что-то они все Францию призывают. Вот и Грузия туда же. СССР-Россия 20 мая, 22:49 Политика Зурабишвили призвала Макрона приехать в Грузию и «избавить страну от советского ига»
Ответить
18 час.
Liudmila Kosteley
Ни как СОЮЗ готовят, во главе с Францией.
Ответить
18 час.
Liudmila Kosteley
А вот им-то (Грузии и Прибалтике) лучше всех жилось в СССР.
Ответить
18 час.
Свежие комментарии