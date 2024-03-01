Французский злодей бежит перед локомотивом. CNN пишет: "Нельзя исключать возможность отправки западных войск в Украину", - заявил президент Эммануэль Макрон после встречи в Париже, на которой европейские лидеры обсуждали эту перспективу.
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