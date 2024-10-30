Разработчики постапокалиптического выживача Rooted продемонстрировали строи...

Разработчики постапокалиптического выживача Rooted продемонстрировали строительство в игреHeadlight Studio вновь опубликовала свежее геймплейное видео постапокалиптического симулятора выживания под названием Rooted, который сейчас доступен геймерам в рамках альфа-тестирования.
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