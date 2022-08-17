Новый носимый датчик обнаруживает еще больше соединений в человеческом поту

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Biomedical Engineering, ученые из Калифорнийского технологического института (California Institute of Technology) разработали новый носимый датчик NutriTrek, который способен обнаруживать в человеческом поту даже незначительные уровни многих распространенных питательных веществ и биологических соединений, являющихся индикаторами здоровья человека.