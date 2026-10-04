Похолодание до минус 50: Синоптики сделали пугающий прогноз

Ключевая особенность погоды, которая прогнозируется в холодное время года, это высокая метеорологическая изменчивость.
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