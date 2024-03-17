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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» впервые проиграл с разницей в 3 гола на «Метрополитано» – «Барселоне»

Команда Диего Симеоне уступила «Барселоне» (0:3) в 29-м туре. Мадридцы выступают на «Метрополитано» с сезона-2017/18.

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