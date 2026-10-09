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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Погорилая о Трусовой: «Сейчас это самая сильная личность в женском одиночном катании. В российском уж точно»

Бронзовый призер ЧМ-2016 Анна Погорилая назвала серебряного призера Олимпиады-2022 Александру Игнатову ( Трусовой ) самой сильной личностью в женском катании в России.

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