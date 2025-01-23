Дауншифтинг: что это простыми словами, примеры, плюсы и минусы

Рассказываем про все плюсы и минусы. «Дауншифтинг — загадочный термин. Услышав его, мы начинаем представлять себе то людей, бесцельно гуляющих по берегу Индийского океана, то генерального директора крупной фирмы, который вдруг выгорел на работе, уволился и открыл ферму в лесной глуши.
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