Дауншифтинг: что это простыми словами, примеры, плюсы и минусы

Рассказываем про все плюсы и минусы. «Дауншифтинг — загадочный термин. Услышав его, мы начинаем представлять себе то людей, бесцельно гуляющих по берегу Индийского океана, то генерального директора крупной фирмы, который вдруг выгорел на работе, уволился и открыл ферму в лесной глуши.