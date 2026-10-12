Происшествия
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Происшествия

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Жительница Республике Мордовия признана виновной в хищении более 250 тысяч рублей, выделенных из федерального бюджета в качестве пособий на трех несовершеннолетних детей, находящихся на полном государственном...

Собранные отделом по расследованию преступлений на территории Ленинского района СУ УМВД России по го Саранск доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 26-летней местной жительницы, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.

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