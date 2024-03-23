В результате утреннего обстрела Белгородской области погибли два человека

Один человек погиб в Белгороде, другой — в Чернянском районе Белгородской области, сообщил губернатор регионаДвое человек погибли, семеро пострадали при обстреле Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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