МИД Белоруссии: Латвия может получить «несимметричный» ответ на закрытие границы Беларусь сообщила о возможности принятия «несимметричных».
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МИД Белоруссии: Латвия может получить «несимметричный» ответ на закрытие границы Беларусь сообщила о возможности принятия «несимметричных».
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