#Обзорная #Сводка на 23 июня 2024 года ▪ Прошедшая неделя характеризовалась откровенной эскалацией войны на украинском направлении со стороны противника.
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#Обзорная #Сводка на 23 июня 2024 года ▪ Прошедшая неделя характеризовалась откровенной эскалацией войны на украинском направлении со стороны противника.
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