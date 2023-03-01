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В Брянской области из-за хакерской атаки отменили проверку систем оповещения

В Брянской области из-за хакерской атаки отменили проверку систем оповещения

Из-за хакерских атак, проведëнных 22 и 28 февраля на инфраструктуру связи, и трансляцией ложной информации об угрозе воздушной опасности решено перенести сроки проведения запланированной на 1 марта комплексной проверки готовности систем оповещения .

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