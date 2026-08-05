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Царьград

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Советский тайник с олимпийским Мишкой обнаружен на заводе в Брянске

Советский тайник с олимпийским Мишкой обнаружен на заводе в Брянске

Артефакты эпохи пролежали в стене более сорока лет.На брянском предприятии «Локомотив-Дизель-Сервис» в разгар ремонтных работ по расширению производства из-под слоя старой штукатурки выпал свёрток из газеты, внутри которого оказался полиэтиленовый пакет.

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