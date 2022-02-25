Украинские военные отказываются умирать за преступную власть (ФОТО)

С началом специальной военной операции на Украине многие военнослужащие ВСУ осознали бесперспективность продолжения вооружённого конфликта и больше не хотят погибать или становиться инвалидами за политические амбиции преступной киевской власти.
С началом специальной военной операции на Украине многие военнослужащие ВСУ осознали бесперспективность продолжения вооружённого конфликта и больше не хотят погибать или становиться инвалидами за политические амбиции преступной киевской власти.
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