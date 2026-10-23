Невиновный новосибирец добился отмены небольшой компенсации за 14 лет в колонии. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске рассмотрел жалобу 22 октября.
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