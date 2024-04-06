На экзопланете впервые наблюдали «свет Будды» — редкое и красивое оптическое явление

Высоко в наполненном металлом небе планете под названием WASP-76b астрономы обнаружили свидетельства глории — мерцающего многоцветного ореола света, сообщает Институт астрофизики и космических наук Португалии.
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