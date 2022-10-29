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Сегодня комсомолу исполняется 104 года

Сегодня комсомолу исполняется 104 года

Сегодня комсомолу исполняется 104 годаНесмотря на распад Советского Союза, 29 октября многие россияне ностальгически отмечают День комсомола – праздник, учрежденный в честь дня рождения уникальной по своему масштабу советской молодежной организации.

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