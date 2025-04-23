ИИ определяет рак легких на 4 месяца раньше врачей

Ученые из Амстердамского университета медицинского центра разработали инновационный алгоритм на основе искусственного интеллекта, который способен выявлять признаки рака легких за четыре месяца до официальной диагностики.
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