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ИИ определяет рак легких на 4 месяца раньше врачей

Ученые из Амстердамского университета медицинского центра разработали инновационный алгоритм на основе искусственного интеллекта, который способен выявлять признаки рака легких за четыре месяца до официальной диагностики.

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