Аргументы недели

98 521 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фрида Серденко (Штраус)
    Что можно тут сказать -эти тупорылые шляхтичи на большее и не способны, изгнать , прогнать и т. д.,Польский дипломат...
  • Игорь Ткаченко
    Баба (данная) - дура 😆Польский дипломат...
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    Вот я написала выше, что наше СМИ хуже работает, чем Западное. В этой статье написано, что ВСУ забили более 100 русск...Депутат ГД Хамзае...

Рождественские елки губернатора проходят в Челябинской области

Рождественские елки губернатора проходят в Челябинской области

45 представлений посетят 12 тысяч детей. Спектакль «Волшебник Изумрудного города» дал старт Рождественским елкам губернатора Челябинской области.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх