Ограничивать права психиатрических больных предложили по-новому

В России предложили скорректировать порядок ограничения прав пациентов психиатрических стационаров. Новые правила касаются формы и продолжительности ограничений, а также оповещения пациента об установленных мерах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии