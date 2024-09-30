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Названо одно из условий создания единой валюты БРИКС

Названо одно из условий создания единой валюты БРИКС

Если будет создана единая биржа стран БРИКС, то это позволит странам, входящим в это объединение, уйти от доллара, вести расчеты в национальных валютах, а может быть, даже создать собственный расчетный механизм на основе блокчейна и единой виртуальной валюты.

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