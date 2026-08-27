Трамп назвал возможного кандидата на пост президента США в 2028 году

Бывший президент США Дональд Трамп в одном из недавних выступлений озвучил имя возможного кандидата на пост главы государства на выборах 2028 года.
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