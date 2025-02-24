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Trump administration fires 2,000 USAID workers

Trump administration fires 2,000 USAID workers

The Trump administration has informed U.S. Agency for International Development employees that it was firing 2,000 workers and putting most direct hire personnel on administrative leave, according to reports.

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