Новости: Севаст...
ГлавнаяНовостиПредложить / Прод...Книга жалоб
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости: Севастополь, Крым, Россия

1 469 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Абрамова
    как хорошо что соседка мимо не прошла...бедный ребенокВмешательство сос...
  • Андрей Шишинов
    Блин, как эти неадекватные окраины задолбали уже. Без нормальной диктатуры они жить не могли, не могут и никогда не с...Ситуация в Абхази...
  • Константин Самарин
    Не надоело копаться в грязном белье?Тайна жены презид...

Россияне утрачивают интерес к займам в МФО

По итогам прошлого года доля запросов россиян на займы в микрофинансовых организациях (МФО) снизилась до 2,9%, что стало минимальным значением с 2020 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх