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Столичная фармкомпания подтвердила статус промышленного комплекса

Столичная фармкомпания подтвердила статус промышленного комплекса

Одна из крупнейших российских фармацевтических компаний «Биннофарм Групп» подтвердила статус промышленного комплекса своей производственной площадки в Зеленограде – АО «Биннофарм», что позволит экономить благодаря льготе по аренде земли и налоговым преференциям и направлять средства в развитие.

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