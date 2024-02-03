Столичная фармкомпания подтвердила статус промышленного комплекса

Одна из крупнейших российских фармацевтических компаний «Биннофарм Групп» подтвердила статус промышленного комплекса своей производственной площадки в Зеленограде – АО «Биннофарм», что позволит экономить благодаря льготе по аренде земли и налоговым преференциям и направлять средства в развитие.