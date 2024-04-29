В Архангельском театре драмы пройдут бесплатные кинопоказы

К «Ломоносов Фесту» присоединяется Фестиваль актуального научного кино, который представит шесть научно-популярных фильмовФестиваль актуального научного кино ФАНК объединяет кинематографистов, ученых, исследователей, популяризаторов науки и художников для развития научного кино и поиска наиболее интересных форм донесения научных знаний до широкой аудитории.