После праздников центр Омска снова будут перекрывать. Соборную площадь и несколько улиц закроют для транспорта 11 мая с 10 до 12 часов.
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После праздников центр Омска снова будут перекрывать. Соборную площадь и несколько улиц закроют для транспорта 11 мая с 10 до 12 часов.