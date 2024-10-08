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Царьград

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Трамп раскритиковал выделение Украине 300 млрд долларов

Трамп раскритиковал выделение Украине 300 млрд долларов

Экс-президент раскритиковал объём поддержки Киеву на фоне сильнейшего урагана.Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал выделение Украине финансовой помощи.

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