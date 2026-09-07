«А к чужому мужу в пеньюаре — можно?» Я думала, что такое бывает только в сериалах. Ну или у подруг, но не у меня.
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Ну а чего можно было ожидать, возвращаясь домой ближе к полуночи, без сил, без настроения, без всего, ради чего люди вообще решают создать семью? Может, эта Валя и ужины её мужу готовила-а чё, от своей не дождёшься. Это, милая, издержки равенства,понятого неправильно. Муж даётся для того, чтобы о нём заботились,тогда и он будет при тебе. А кто выбирает карьеру-находит дома вот такие сцены.
...И она взяла и пришла в мой дом. В моём пеньюаре. К моему мужу. Про пеньюар можно поподробнее? Это всё-таки ваш? Она в него здесь нарядилась, в вашем доме? Или Валя в своём пришла? Она в розовом пеньюаре. В полупрозрачном. Утреннем. С кружевом. Чей халат? От этой детали смысл произошедшего меняется))) А в остальном - слова мужа "ты всё не так поняла" уже особой роли не играют. Для мужей жёны в подобных ситуациях обычно всё не так понимают, это не для их, жён, скудного ума задачка. Поэтому чтобы избежать повторения таких неожиданностей, надо закончить этот цирк сразу, без сожалений собрать вещи и уехать. Потому что мужу вашему с этой Валей всегда будет хорошо и весело. Ну а вам - работа)))