«Окажет обратный эффект». В США оценили последствия убийства российского генерала для переговоров

ЦРУ: убийство Кириллова окажет обратный эффект на переговоры Киева и Москвы Убийство начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Российской армии генерал-лейтенанта Игоря Кириллова может оказать обратный эффект на переговоры России и Украины.