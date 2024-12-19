«Окажет обратный эффект». В США оценили последствия убийства российского генерала для переговоров

ЦРУ: убийство Кириллова окажет обратный эффект на переговоры Киева и Москвы Убийство начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Российской армии генерал-лейтенанта Игоря Кириллова может оказать обратный эффект на переговоры России и Украины.
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