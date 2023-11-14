11 незаурядных ролей Леонардо Ди Каприо, который и бревно сыграет гениально. И так думают зрители

По мнению кинозрителей, Леонардо Ди Каприо — один из величайших актеров современности. Он не боится сниматься в неоднозначных фильмах, берется за самые смелые роли, а еще готов на какие угодно испытания ради того, чтобы понять своего героя.
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