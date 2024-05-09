На праздник Семена Ранопашца 10 мая сны предупреждали о скорых изменениях в жизни Полина АвдотьеваВ течение многих веков восточные славяне отмечают в 10-й день мая праздник, известный как Семен Ранопашец.
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