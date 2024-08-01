Мать арестованного в США Винника опровергла данные о возможном обмене сына

Мать арестованного в Соединенных Штатах Америки россиянина Александра Винника Вера в четверг, 1 августа, рассказала «Известиям», что информация о возможном обмене сына неверная, он всё еще находится в американской тюрьме.
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