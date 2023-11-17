Юрист Гринь: в ряде случаев публикация чужих фото в блоге грозит штрафом

Чужие фотографии можно публиковать в личном блоге только после согласия автора снимка. Такое заявление в интервью РИА Новости сделала директор Академии современной юриспруденции, член Ассоциации юристов России Елена Гринь.
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