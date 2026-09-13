«Донбасс сдают»: депутат рассказала, что действительности Уиткофф и Кушнер привезли Зеленскому в Киев Юлия ЧелкановаАнна Скороход заявила, что Уиткофф и Кушнер привезли Зеленскому более жёсткие условия мира.
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