Путин назначил Митрополита Тихона председателем комиссии по культуре

СИМФЕРОПОЛЬ,15 окт – РИА Новости Крым. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон возглавил комиссию по направлению сохранению историко-культурного наследия в Совете при президенте РФ по культуре и искусству.
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