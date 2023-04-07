Провинция.ру

139 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    Понятно же Беглов - временщик. Ему плевать на Питер.Будем требовать е...
  • Rakhmatovacsp Рахматова
    А на кой  чёрт - поставили  на пост  губернатора - Беглова??!  Он - всегда - никакой!  Серая мышка -  активней!Будем требовать е...
  • Степан Капуста
    "Разгерметизация" естественного или искусственного происхождения?На севере Свердло...

Менеджер Емельяненко извинился от его имени за скандал в аэропорту и задержку рейса

Менеджер Емельяненко извинился от его имени за скандал в аэропорту и задержку рейса

Российский боец ММА Александр Емельяненко оказался в эпицентре громкого скандала. Telegram‑каналы распространили видео, из которого следует, что знаменитый участник смешанных единоборств сначала мочится на территории, а потом материт охрану.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх