Менеджер Емельяненко извинился от его имени за скандал в аэропорту и задержку рейса

Российский боец ММА Александр Емельяненко оказался в эпицентре громкого скандала. Telegram‑каналы распространили видео, из которого следует, что знаменитый участник смешанных единоборств сначала мочится на территории, а потом материт охрану.
Российский боец ММА Александр Емельяненко оказался в эпицентре громкого скандала. Telegram‑каналы распространили видео, из которого следует, что знаменитый участник смешанных единоборств сначала мочится на территории, а потом материт охрану.
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