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Совбез ООН не смог установить «немедленное прекращение огня» в секторе Газа

Совбез ООН в очередной раз не смог проголосовать за резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа по гуманитарным причинам и для облегчения доставки помощи после того, как США применили право вето.

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