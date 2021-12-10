НЕВСКИЕ НОВОСТИ

401 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Антонов
    Отфотошопили?Смольный отчиталс...
  • вылитый литой
    новоиспеченные "господа" не имеют средств для оплаты автостоянки....""Петербурженка не ...
  • Георгий Агеев
    СПАСИБО  БЕЗЫМЯНЫМ ГЕРОЯМ  ФСБ  ЗА ПРОДЕЛАНУЮ РАБОТУЭксперт Жилин рас...

Фотолетопись «Бесхозный Петербург 2021» пополнили «сосульки-убийцы»

НЕВСКИЕ НОВОСТИ подводят итоги 2021 года. Непростой год запомнился петербуржцам абсурдными ковидными ограничениями от местных властей, снижением уровня жизни горожан, а, главное, абсолютной неспособностью Смольного справиться с внезапной зимой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх