Фотолетопись «Бесхозный Петербург 2021» пополнили «сосульки-убийцы»

НЕВСКИЕ НОВОСТИ подводят итоги 2021 года. Непростой год запомнился петербуржцам абсурдными ковидными ограничениями от местных властей, снижением уровня жизни горожан, а, главное, абсолютной неспособностью Смольного справиться с внезапной зимой.
НЕВСКИЕ НОВОСТИ подводят итоги 2021 года. Непростой год запомнился петербуржцам абсурдными ковидными ограничениями от местных властей, снижением уровня жизни горожан, а, главное, абсолютной неспособностью Смольного справиться с внезапной зимой.
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