Новый проект «Лето в Москве» объединит все летние фестивали столицы

Житейские радости и развлечения ждут всех, кто находится в столице Стало известно, чтобы сделать лето насыщенным и запоминающимся, для жителей и гостей Москвы создан увлекательный проект под названием «Лето в Москве».
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