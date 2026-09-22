Министерство иностранных дел России назвало «здоровой мыслью» отказ президента Финляндии Александра Стубба от роли главного представителя Евросоюза на будущих мирных консультациях по украинскому кризису.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия и Индия пр...
- GS Минобороны России...
- НН «Новая газета» об...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым