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Регионы России

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МИД России оценил отказ президента Финляндии быть главным переговорщиком по украинскому кризису

МИД России оценил отказ президента Финляндии быть главным переговорщиком по украинскому кризису

Министерство иностранных дел России назвало «здоровой мыслью» отказ президента Финляндии Александра Стубба от роли главного представителя Евросоюза на будущих мирных консультациях по украинскому кризису.

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