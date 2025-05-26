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Царьград

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Трамп обрушился с критикой на Путина и допустил новые санкции против России

Трамп обрушился с критикой на Путина и допустил новые санкции против России

Однако ещё неделю назад Трамп отклонил призывы Европы к ужесточению санкций.Дональд Трамп выразил недовольство действиями Владимира Путина в Украине и заявил, что всерьёз рассматривает возможность введения новых санкций против России.

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