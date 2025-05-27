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«Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования в Рязанской области

«Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования в Рязанской области

Организационный комитет партии «Единая Россия» Рязанской области завершил подсчёт голосов электронного предварительного голосования (ПГ), определив кандидатов для участия в выборах в региональный парламент.

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