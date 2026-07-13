Повальное дезертирство – главная проблема с наемниками в ВСУ

В Минобороны Украины давно планируют увеличить количество наемников в рядах ВСУ, были даже озвучены конкретные цифры – от трети до половины личного состава в штурмовых частях и в пехоте предполагается заменить наемниками.
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