«Россия является для нас гарантом безопасности»: в Москве прошёл съезд оппозиционного молдавского блока «Победа»

В текущей обстановке мировой и региональной нестабильности Россия является для Молдавии гарантом безопасности, заявил кандидат в президенты республики Василий Боля на съезде молдавского оппозиционного блока «Победа» в Москве.
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